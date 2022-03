Vai ter 3ª temporada? Futuro de Superman & Lois é decidido

Superman & Lois tem conquistado fãs em todo o mundo. Pelo que parece, a série já foi renovada para a terceira temporada antes mesmo da segunda ser encerrada.

Em relatório do THR foi apontado que a série já foi renovada, embora nenhum anúncio oficial por parte da CW tenha sido feita até agora.

Continua depois da publicidade

O site informa que a série popular, exibida no Brasil pelo HBO Max, “está fechada para retornar para uma terceira temporada”.

Com isso, ela é a única série do Arrowverso, além de The Flash, a ter o retorno garantido com tanta antecedência, corroborando o sucesso do seriado.

De fato, Superman & Lois tem agradado não somente os fãs, como os críticos, mais do que pode ser dito acerca da maioria das séries do Arrowverso.

Superman & Lois é estrelada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alexander Garfin como Jordan Kent, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como o Estranho, Adam Rayner como Morgan Edge, Dylan Walsh como General Samuel Lane e Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing.

Baseada nos personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois é desenvolvida por Greg Berlanti e Todd Helbing, que atuam como produtores executivos, com Sarah Schechter e Geoff Johns.

A série mostra um Superman tendo que se dividir entre ser um pai e um herói. O desafio é ainda maior quando os próprios filhos podem se envolver no mundo do heroísmo.

No Brasil, os fãs do Arrowverso podem ver Superman & Lois no HBO Max.