Veja como The Last Kingdom vai continuar mesmo após cancelamento

Em 2022, a Netflix lançou a quinta (e última) temporada de The Last Kingdom. O final da produção épica fez um ótimo trabalho ao amarrar as pontas soltas e definir destinos satisfatórios para a maioria dos personagens. Mas isso não significa que a história chegou ao fim! The Last Kingdom vai continuar mesmo após o cancelamento.

“Enquanto Alfredo, o Grande, defende seu reino de invasões nórdicas, Uhtred – um saxão criado por vikings – planeja reivindicar o que é seu por direito”, indica a descrição oficial de The Last Kingdom na Netflix.

Protagonizada por Alexander Dreymon como Uhtred, a produção conta também com Emily Cox, David Dawson, Ian Hart, Harry McEntire e Eliza Butterworth no elenco.

Em uma entrevista recente, o criador de The Last Kingdom revelou tudo sobre o futuro da série; confira abaixo.

Como The Last Kingdom vai continuar após o cancelamento?

Primeiramente, é importante citar que The Last Kingdom não foi exatamente cancelada: a intenção dos showrunners sempre foi terminar a saga na 5ª temporada.

“Quando começamos a filmar a série, o Bernard Cornwell havia escrito 10 livros. Dessa forma, estruturamos a história para que ela pudesse terminar em 5 temporadas. A 5ª temporada sempre seria a última”, comentou o intérprete de Uhtred.

O problema é que The Last Kingdom chegou ao fim sem adaptar os três últimos livros da história de Uhtred: “War of the Wolf” (Guerra do Lobo), “Sword of Kings” (Espada dos Reis) e “War Lord” (Senhor da Guerra).

Por isso, em outubro de 2021, o astro Alexander Dreymon anunciou o retorno da série com a produção do filme Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

Em janeiro de 2022, o intérprete de Uhtred também confirmou que o filme já está sendo produzido, com gravações na Hungria.

Segundo o produtor Nigel Marchant, o filme não será uma continuação propriamente dita, mas uma história separada com os personagens de The Last Kingdom.

“A 5ª temporada é o final da série, e o filme será algo bem mais individual. Será um bônus, um presente para os fãs da série. Mas mesmo quem não assiste The Last Kingdom poderá conferir a trama”, explicou Nigel.

Até o momento, poucos detalhes foram divulgados sobre o elenco de Seven Kings Must Die.

Já se sabe que Alexander Dreymon retorna como Uhtred. Arnas Fedaravičius, o intérprete do leal Sihtric, também está confirmado no filme.

Infelizmente, dado o desfecho de The Last Kingdom, alguns dos personagens mais populares da série não devem participar do filme – como Brida, Aethelflaed, Osferth e Sigtryggr.

Seven Kings Must Die, o filme de The Last Kingdom, ainda não tem previsão de estreia na Netflix. Como o longa está sendo filmado atualmente, espera-se que chegue à plataforma no final de 2022 ou início de 2023.

Enquanto isso, as 5 temporadas de The Last Kingdom estão disponíveis na Netflix.