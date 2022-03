Vilão de Cavaleiro da Lua confirma nossas suspeitas sobre a Marvel Studios

Ethan Hawke interpreta o vilão Arthur Harrow em Cavaleiro da Lua. O astro da série do Disney+ confirmou as suspeitas dos fãs acerca da Marvel Studios.

Hawke participou do programa de Seth Meyers na TV e foi perguntado sobre a série. O astro revelou um aspecto importante desse trabalho dele com o estúdio.

“Uma das primeiras coisas que tornou isso diferente de tudo que eu já fiz antes é que eu tive que assinar dez mil NDAs sobre o que eu diria e não diria”, disse Hawke, mais tarde brincando que não respeita ou honra tais contratos.

Notavelmente, Hawke está longe de ser a primeira estrela da Marvel a comentar os detalhes incluídos nos acordos de confidencialidade da franquia.

A estrela de Falcão e o Soldado Invernal, Amy Aquino, apareceu apenas em três episódios da minissérie de seis partes, mas isso não a isentou de muitos dos mesmos requisitos de Hawke.

“Eu não tinha ideia de como seria secreto”, disse Aquino ao TooFab em 2021.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

