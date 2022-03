Visual da protagonista de She-Hulk é revelado em série do Disney+

A Marvel está mantendo segredo sobre o visual de Tatiana Maslany na série She-Hulk (Mulher-Hulk), do Disney+. Uma imagem de produto promocional, no entanto, mostra como ela será na série.

Trata-se da foto de um copo térmico da She-Hulk, em que vemos a atriz com visual completo para a série, que parece estar bem fiel aos quadrinhos.

Continua depois da publicidade

Como podemos ver, ela usa um uniforme bem parecidos com o das HQs e a aparência do rosto dela não será muito transformado, como é o caso do Hulk.

Ela apenas fica verde e mais forte. Vale apontar que o uniforme é bem similar aos de Vingadores: Ultimato, então pode ser que ela tenha ajuda de Bruce Banner para criá-lo.

Veja as imagens, abaixo.

She-Hulk chega no Disney+

A última personagem importante a ser co-criada por Stan Lee, Mulher-Hulk (She-Hulk) é Jennifer Walters, advogada e prima de Bruce Banner, também conhecido como Hulk.

Uma transfusão de sangue de emergência de seu primo dá a Walters seus poderes, mas ao contrário de Banner/Hulk, Mulher-Hulk é capaz de manter sua inteligência e personalidade.

Tatiana Maslany também se torna mais um talento feminino a liderar um projeto da Marvel seguindo os passos de Brie Larson em Capitã Marvel e Scarlett Johansson no filme da Viúva Negra.

A série de She-Hulk (Mulher-Hulk) deve chegar em 2022 no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e acompanhar os filmes e séries da Marvel.