Visual de ator da Marvel chama atenção na première de Cavaleiro da Lua

Cavaleiro da Lua teve a estreia em Londres, com presença do elenco da série do Disney+. Oscar Isaac, que interpreta o personagem titular, chamou a atenção ao aparecer de kilt.

Nas redes sociais, os fãs enalteceram o visual do ator, que atraiu muita atenção nessa première.

“Oscar, obrigado por isso”, tuitou uma fã.

“Dá para ele ficar ainda mais gostoso?!”, questionou um fã.

“Oscar Isaac está usando um kilt. É isso”, tuitou outro fã.

“Deem a ele uma gaita de fole”, brincou mais uma fã.

Veja os tuites, abaixo.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

