Walking Dead enfim dá aos fãs o que eles tanto queriam desde o início da temporada

Alerta de spoilers

The Walking Dead está realizando um desejo antigo dos fãs na 11ª temporada. Muitos percebem como a série de TV muda tramas dos quadrinhos – mas a jornada nas duas mídias segue a mesma cronologia.

Desde que as HQs chegaram ao fim, espectadores estavam ansiosos pelo arco de Commonwealth. Nos quadrinhos, a história é a última publicada até então.

Continua depois da publicidade

O arco de Commonwealth envolve os sobreviventes no maior conglomerado de comunidades. A sociedade parece a grande chance para reconstrução do mundo.

Porém, os personagens acabam lidando com Pamela Milton, que se mostra uma grande vilã.

A série de zumbis demorou quase metade da 11ª e última temporada para chegar totalmente ao arco de Commonwealth. Com a segunda parte, a trama enfim se focou na Comunidade.

O atraso com o arco dos Ceifadores até decepcionou espectadores. Muitos queriam a história de Commonwealth desde o começo da 11ª temporada de The Walking Dead.

The Walking Dead cortou romance de Maggie

A 11ª temporada de The Walking Dead poderia dar um arco diferente para Maggie. A viúva de Glenn quase teve um relacionamento amoroso nos novos episódios.

A revelação foi feita pela chefe do seriado, Angela Kang. A produtora relatou ao TV Line que Alden quase se tornou um companheiro de Maggie.

O personagem assumiria o papel de Dante na série. Nos quadrinhos, Dante vira um namorado para personagem – já na TV, The Walking Dead o colocou como um espião dos Sussurradores.

“Está completamente certo. Ele seria tipo um Dante – não o Dante, que nós usamos com um contexto diferente”, contou a produtora.

Com a mudança, Alden foi morto em The Walking Dead. Parte do novo arco também aconteceu porque Lauren Cohan, a intérprete de Maggie, deixou temporariamente o seriado.

“Nós mudamos os rumos porque Lauren deixou a série. Nós sabíamos que ela voltaria em algum momento”, completou a chefe do seriado.

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.