What If…?: 2ª temporada da série já tem previsão de estreia

Uma roteirista de What If8230;?, primeira série animada da Marvel no Disney+, indicou que a série retornará com uma segunda temporada ainda em 2022.

What If8230;? nasceu como uma série aparentemente desconexa do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mas parece que ela tem ligações diretas com Doutor Estranho 2.

Alguns personagens que vimos no seriado, aparentemente, deram as caras no trailer do longa-metragem do MCU. Com isso, o filme pode ter ramificações na segunda temporada.

A roteirista A.C. Bradley respondeu aos relatos de que a segunda temporada do programa chegaria ao Disney+ em 2022, reconhecendo que os rumores estavam corretos.

“Vejo vocês ainda este ano, crianças!”, tuitou a roteirista. Bradley, que também atua como produtora da série do MCU, não revelou mais detalhes sobre a segunda temporada.

What If8230;? tem primeira temporada disponível no Disney+

A primeira série animada do Disney+ entra no MCU de uma forma orgânica. What If8230;? (E Se?) revela as diferentes linhas do tempo alternativas da Marvel após os eventos de Loki.

O seriado do Disney+ do Deus da Trapaça criou o multiverso. Com isso, a animação explora o que acontece nessas outras realidades.

What If? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?

A série animada da Marvel traz no elenco algumas vozes do MCU. Entre elas, o trabalho final de Chadwick Boseman como T’Challa, o Pantera Negra.

What If8230;? (E Se?) está disponível no Disney+ com a primeira temporada.

