Young Sheldon finalmente explica grande mistério de The Big Bang Theory

Um episódio de Young Sheldon potencialmente pode explicar como Sheldon é secretamente rico em The Big Bang Theory.

O cientista vive uma vida modesta em Pasadena, mas ele parece que nunca tem problemas financeiros (tirando em um episódio bem no começo da série, em que ele e Leonard vão para um banco de esperma).

De fato, parece que Sheldon sempre teve dinheiro de sobra e a série derivada de The Big Bang Theory pode ter explicado isso.

No 16º episódio da quinta temporada, Meemaw obtém grande lucro por meio da lavanderia/ local de apostas dela. Ela dá para Sheldon e Missy US$ 100 cada.

Os jovens ficam céticos no começo, mas Missy pergunta se a avó irá deixar herança para os dois e ela desconversa.

Meemaw ainda está viva em The Big Bang Theory, mas pode ser que ela dê uma espécie de mesada para Sheldon, visto que é o neto preferido dela. Isso explicaria a fortuna do cientista.

Derivada de The Big Bang Theory sugere que Amy e Sheldon tiveram mais de um filho

A primeira participação de Mayim Bialik como Amy em Young Sheldon revelou que a personagem dela teve um filho com Sheldon, após o casamento que vimos em The Big Bang Theory. A quinta temporada trouxe um indício que eles tiveram não um, mas dois filhos.

No 16º episódio, na introdução do capítulo, o casal fala sobre as coisas que afetam os relacionamentos, incluindo o dinheiro.

Sheldon então fala sobre como Amy tirou o dinheiro dele para quadrinhos, porque eles precisavam economizar para a faculdade dos filhos.

Com isso, é deixado implícito que eles tiveram outro filho, ou filha, além de Leonard Cooper. O número exato, no entanto, não foi revelado.

Quem sabe no futuro de Young Sheldon essa revelação seja feita.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.