Young Sheldon: Participação especial de Big Bang Theory pode ser decepcionante

Young Sheldon, série em spin-off de The Big Bang Theory que revisita a infância do protagonista, está chegando ao seu 100º episódio.

A marca é incrível e será comemorada pela CBS, mas essa teoria compartilhada pelo site Screen Rant já avisa aos fãs para não esperarem muito.

Como todo grande episódio comemorativo, é esperado que participações especiais acontecem e, se tratando de uma produção derivada, muitos fãs esperavam a participação de algum grande personagem já conhecido dos fãs de The Big Bang Theory.

No entanto, segundo essa teoria, nenhum dos grandes astros de The Big Bang Theory deverá aparecer no especial.

Quem aparecerá, então?

Segundo essa teoria, o astro convidado deve ser uma versão mais velha da família de Sheldon, como Mary (Laurie Metcalf), Georgie (Jerry O’Connell) ou Missy Cooper (Courtney Henggeler).

Isso porque, ao que tudo indica, o 100º episódio de Young Sheldon será focado na sua narrativa atual, e não em seus laços com The Big Bang Theory. Na trama, Georgie (Montana Jordan) finalmente contará sua idade real para Mandy (Emily Osment), enquanto o término de Meemaw (Annie Potts) e Dale (Craig T. Nelson) colocará Mary (Zoe Perry) e George (Lance Barber) em uma posição embaraçosa.

The Big Bang Theory já está concluída. A série teve 12 temporadas lançadas entre os anos de 2007 a 2019 e, agora, Young Sheldon mantém o espírito da franquia vivo, com 5 temporadas exibidas até o momento.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.