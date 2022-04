A série da Netflix que você precisa assistir para entender O Submarino

Sucesso na Netflix, a série turca O Submarino já garante posições importantes no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Mas você sabia que, para entender de verdade a trama, é necessário assistir outra produção da plataforma? Afinal de contas, O Submarino é um spin-off – uma série derivada.

“Quando um desastre atinge a Terra, um biólogo marinho a bordo de um submarino precisa lutar para sobreviver com a equipe. Para piorar, eles descobrem uma conspiração”, afirma a sinopse oficial de O Submarino na Netflix.

O elenco de O Submarino é liderado por Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci e Ertan Saban. Vale lembrar que a produção é baseada em um famoso livro.

Veja abaixo tudo sobre a série que você precisa assistir para entender O Submarino na Netflix.

O Submarino é um derivado de Noite Adentro da Netflix

Lançada em 2022, O Submarino é um spin-off de Noite Adentro, outra popular série da Netflix.

Também encontrada sob o título original Into the Night, Noite Adentro é uma produção belga lançada originalmente em 2020.

Mesmo produzida em outro país (Turquia), O Submarino é ambientada no mesmo universo de Noite Adentro.

Criada por Jason George, Noite Adentro é um thriller apocalíptico de drama e ficção científica. A trama se baseia no livro “The Old Axoloft”, do autor polonês Jacek Dukaj.

“Enquanto um evento cósmico misterioso abala o mundo, passageiros e tripulantes de um voo noturno são mantidos reféns numa corrida contra o tempo — e contra o sol”, afirma a sinopse oficial de Noite Adentro na Netflix.

Na primeira temporada de Noite Adentro, os passageiros e tripulação de um voo noturno se tornam os poucos sobreviventes de uma terrível catástrofe global – que mata todos os organismos sob a luz do dia.

Os sobreviventes, liderados pelo piloto Mathieu e pela passageira Sylvie, são forçados a trabalhar juntos para evitar a mortal luz do sol.

Nesse cenário complicado, os protagonistas são obrigados a lidar com a falta de combustível, mantimentos contaminados e terríveis segredos, tudo isso a caminho de um bunker militar.

O Submarino, por sua vez, é ambientado em meio à mesma catástrofe natural. Mas no caso da série turca, um novo grupo de sobreviventes fica confinado sob as águas.

Noite Adentro já conta com duas temporadas na Netflix. A plataforma ainda não revelou se a produção será renovada para mais um ano.

Um dos personagens de O Submarino também aparece em Noite Adentro. Trata-se de Arman, o protagonista de Kıvanç Tatlıtuğ. Ele faz uma participação especial na 2ª temporada da série.

O elenco de Noite Adentro é liderado por Pauline Etienne, Laurent Capelluto e Mehmet Kurtuluş.

Noite Adentro e O Submarino estão disponíveis na Netflix.