Amazon Prime Video apresenta função que se tornou popular na Netflix

A Netflix ocasionalmente introduz novas funcionalidades à plataforma, geralmente lançando-as gradativamente aos usuários. Agora, o Amazon Prime Video trouxe uma função que faz sucesso na concorrente.

Trata-se do top 10 no país onde a pessoa vive. Basicamente é uma lista que aparece na página inicial da plataforma, mostrando as 10 obras mais assistidas naquela semana.

Isso está disponível na Netflix desde 2020 e agora o Amazon Prime Video implementou à sua plataforma, ainda que apenas nas versões de computador, por enquanto.

Isso serve para ajudar os assinantes a encontrarem o que assistir, o que nem sempre prova ser uma tarefa muito fácil.

Baseado em história real, filme de comédia faz sucesso no Prime Video

Recém-chegado ao Prime Video, o filme de comédia As Trambiqueiras está fazendo o maior sucesso na plataforma. Baseado em uma história real, o longa traz grandes atrizes de Hollywood em uma trama de mentiras, enganos, crimes e muita confusão.

“Uma dona de casa transforma sua obsessão por cupons em uma empresa criminosa de um milhão de dólares”, afirma a sinopse oficial de As Trambiqueiras no Prime Video.

O elenco de As Trambiqueiras é liderado por Kristen Bell no papel de Connie, a principal responsável pela fraude dos cupons.

Kirby Howell-Baptiste, famosa por interpretar Anita Darling no filme Cruella, vive JoJo, a melhor amiga de Connie. A atriz também está nas séries The Good Place e Por Que as Mulheres Matam.

Paul Walter Hauser (Cobra Kai) vive Ken, o funcionário de supermercado que investiga os golpes de Connie e JoJo. Vince Vaughn (True Detective) é Simon Kilmurry, o agente postal que auxilia Ken na investigação.

As Trambiqueiras já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.