Amy de Big Bang Theory quase foi vivida por outra atriz da série

The Big Bang Theory foi uma série de grande sucesso da CBS: ao longo de 12 temporadas, lançadas de 2007 a 2019, acompanhamos e nos divertimos com as histórias de um grupo de nerds. No entanto, uma de suas estrelas principais quase não fez parte do elenco!

Amy Farrah Fowler entrou para o elenco na terceira temporada como uma personagem secundária, mas evoluiu para o elenco principal da série a partir de sua quarta fase.

Mayim Bialik foi escalada para a série por causa do seu doutorado em neurociência, já que viria a interpretar uma neurobióloga socialmente desajeitada em The Big Bang Theory.

No entanto, antes dos produtores decidirem por ela, outra atriz quase interpretou Amy Farrah Fowler na série. Você sabe quem?

Kate Micucci quase foi Amy Farrah Fowler

Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter no ano de 2013, a atriz Kate Micucci revelou que originalmente fez o teste para o papel de Amy Farrah Fowler em The Big Bang Theory.

Ela disse que a equipe tinha ela como primeira opção, mas mudaram de ideia quando Mayim Bialik entrou em cena.

Ainda assim, Micucci ficou feliz com a oportunidade de interpretar Lucy, um interesse romântico de Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) na 6ª temporada de The Big Bang Theory.

Será que ela teria sido uma boa Amy?