Anatomia de um Escândalo terá 2ª temporada? Veja

Com uma trama realista e repleta de reviravoltas, Anatomia de um Escândalo se estabelece como um dos maiores sucessos da Netflix. Brasileiros que já maratonaram a 1ª temporada querem saber: a série britânica será renovada para um segundo ano? Explicamos abaixo tudo sobre o status da produção e sua possível continuação na plataforma.

“A vida privilegiada de Sophie como esposa de um político poderoso começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante”, afirma a sinopse oficial de Anatomia de um Escândalo.

O enredo chocante da série britânica é ancorado por excelentes performances de estrelas como Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott e Josette Simon.

Por sua histórica chocante, cheia de referências a importantes temas da vida real, a série já figura no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil.

Anatomia de um Escândalo terá 2ª temporada na Netflix?

Segundo o site Deadline, Anatomia de um Escândalo tem tudo para se tornar uma série antológica. Ou seja: cada temporada deve abordar um caso diferente.

Entretanto, a produção da Netflix ainda não foi renovada para a 2ª temporada. Mas dado seu enorme sucesso, fãs podem esperar por grandes novidades.

“Deixo isso para os especialistas, os roteiristas da série”, afirmou Michelle Dockery, a intérprete de Kate, sobre o futuro da série.

Caso seja renovada para a 2ª temporada, Anatomia de um Escândalo deve abordar temas semelhantes ao do livro de Sarah Vaughan: privilégios, consentimento, pressão social e o papel da aprovação pública.

Além disso, como uma produção de Melissa James Gibson e David E. Kelley, a próxima temporada de Anatomia de um Escândalo deve explorar temas polêmicos que envolvem a elite da sociedade.

David E. Kelley, por exemplo, é o criador da aclamada série The Undoing, exibida pela HBO, na qual Nicole Kidman interpreta uma psicóloga cujo marido é acusado de assassinato.

O produtor também é responsável por Big Little Lies, uma produção de mistério em que as ricas mulheres de Monterey são forçadas a lidar com as consequências de um terrível escândalo.

Sienna Miller, a intérprete de Sophie Whitehouse, sugeriu uma abordagem interessante para a 2ª temporada de Anatomia de um Escândalo.

“A série termina com as portas abertas para o retorno de Michelle Dockery. Qual será o próximo caso da promotora?”, opinou a atriz em uma entrevista ao site TODAY.

Em Anatomia de um Escândalo, Michelle Dockery interpreta Kate Woodcroft, a promotora de justiça que faz de tudo para condenar James Whitehouse.

Sendo assim, a próxima temporada de Anatomia de um Escândalo pode abordar mais um caso da promotora.

A primeira temporada de Antomia de um Escândalo está disponível na Netflix. O segundo ano, como ainda não foi confirmado, não tem previsão de estreia.