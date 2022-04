Anos depois de Game of Thrones, Jason Momoa volta a ser guerreiro em nova série do Apple TV+

Anos depois de ter vivido Khal Drogo em Game of Thrones, Jason Momoa, o Aquaman, volta a um papel similar ao da série da HBO. No Apple TV+, ele vai estrelar Chief of War.

Além de atuar no seriado, o astro também trabalhará como produtor executivo e roteirista. A obra se passa no Havaí, terra natal de Momoa, aponta o ComicBook.

Chief of War se passa em 1795. A nação está em guerra, conforme quatro reinos lutam pelo poder. O lendário guerreiro Ka’iana decide viver como pescador, ao invés de servir no exército de Maui.

No entanto, isso não dura muito, visto que os videntes identificam-no como o líder escolhido, que irá trazer paz em meio a esse conflito.

Ainda não há previsão de estreia para Chief of War, mas Jason Momoa está com a agenda lotada, visto que também vai estrelar Velozes e Furiosos 10.

Jason Momoa revela detalhes de seu vilão em Velozes e Furiosos 10: “Incrível”

Jason Momoa, o Aquaman, viverá um vilão misterioso em Velozes e Furiosos 10. Pouco foi revelado sobre o personagem até o momento, mas o astro trouxe alguns detalhes sobre como será o antagonista.

Momoa conversou com o Entertainment Tonight durante o tapete vermelho de Ambulância – Um Dia de Crime e, além de falar sobre o personagem, confirmou que tem cenas com Vin Diesel e Charlize Theron.

“Ele é incrível. Ele é teimoso. Ele é incompreendido. Eu filmei junto de algumas pessoas muito legais com quem eu nunca havia trabalhado – eu contracenei com Charlize Theron primeiro, o que me deixa muito empolgado. Ela é incrível”.

“Eu vou para alguns lugares legais. Obviamente trabalhar com todo o elenco — a maioria do elenco… Mas sim, estou animado por trabalhar com Vin. Estou animado por trabalhar com Charlize”, continuou Jason Momoa.

Velozes e Furiosos 10 tem previsão para maio de 2023.