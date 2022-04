Aparição do Batman é indicada em série da DC com astro de Supernatural

Gotham Knights é a nova série da CW focada da bat-família. Apesar do Batman já estar morto quando a série começa, pode ser que ele apareça em ao menos um dos episódios.

As filmagens do seriado já começaram e uma usuária do TikTok publicou um vídeo mostrando um pouco do set.

O vídeo mostra os trailers do elenco e um deles está identificado como de Bruce Wayne. Portanto, devemos vê-lo de alguma forma na série.

Pode ser que o Batman apareça em flashback, não quer dizer que ele tenha forjado a própria morte. Ao menos não há indício disso por enquanto.

Para assistir o vídeo da série da DC, clique aqui.

O que sabemos sobre Gotham Knights

A previsão de estreia aponta ainda para este ano de 2022 e, até onde sabemos, Gotham Knights está em desenvolvimento pela CW com os mesmos escritores e produtores de Batwoman.

No entanto, o drama de uma hora não terá nenhum vínculo com a personagem, tampouco está conectado ao jogo de mesmo nome.

A novidade se concentrará em uma Gotham pós-Batman, pois o Cavaleiro das Trevas já morreu há algum tempo. No entanto, o filho adotivo de Bruce Wayne formará alianças improváveis ​​com outros filhos de vários vilões do Batman, e juntos se tornam os Cavaleiros de Gotham.

Chad Fiveash da Batwoman, James Stoteraux e Natalie Abrams estão ligados ao novo programa como roteiristas e produtores executivos, com o diretor/produtor de Gotham, Danny Cannon, definido para dirigir o episódio piloto série.