Após Elite, nova série espanhola faz sucesso na Netflix

Considerada uma das séries mais populares da Netflix – junto com La Casa de Papel – Elite lançou recentemente sua aguardada 5ª temporada. Os novos episódios repetiram o sucesso dos capítulos anteriores, e garantiram o Número 1 no Top 10 da plataforma. Mas agora, o reinado de Elite é ameaçado por uma nova produção espanhola: Os Herdeiros da Terra.

Os Herdeiros da Terra só compartilha com Elite seu país de origem, já que ambas as séries são produzidas na Espanha. Em relação à ambientação temporal, tom, temática e personagens, a nova série é muito diferente.

A nova produção da Netflix – também encontrada sob o título original de Los Herederos de la Tierra – é baseada no livro homônimo escrito por Ildefonso Falcones.

Os Herdeiros da Terra é ambientada no século XIV, e funciona como uma sequência para a produção espanhola A Catedral do Mar. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

“O jovem Hugo Llor se esforça para vencer na vida na Barcelona do século XIV e faz de tudo para cumprir a promessa que fez à família Estanyol”, afirma a sinopse oficial de Os Herdeiros da Terra na Netflix.

A trama de Os Herdeiros da Terra começa com a história de Hugo Llor, um jovem humilde que perde a família e começa a trabalhar em uma fábrica de navios.

Em seu novo trabalho, Hugo ganha a confiança do nobre Sir. Arnaud Estanyol, cujo filho parte em uma perigosa jornada entre Barcelona e Constantinopla.

No entanto, após eventos sem precedentes, o Rei da Espanha morre, e uma rebelião se inicia entre a Rainha-Consorte e seu filho, que deveria ascender ao Trono.

Em meio a esse cenário complicado, Sir Arnaud acaba sendo vítima de um cruel esquema – que culmina com sua execução pública.

O protagonista Hugo, por sua vez, jura vingança contra os Puiges, o grupo responsável pela morte de Arnaud.

Em sua jornada, Hugo junta forças com Bernat, o filho do Sir. Arnaud, que retorna a Barcelona após ficar sabendo da morte do pai.

Os Herdeiros da Terra é protagonizada por Yon González, da série As Telefonistas, como o jovem Hugo Llor.

Também integram o elenco da série os atores Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, María Rodríguez, Pere Arquillué, Manel Sans, Mercedes León, Natalia Sánchez, Aitor Luna e Pedro Casablanca.

Desde sua estreia na Netflix, Os Herdeiros da Terra garante grandes elogios da crítica especializada. Entretanto, a série é criticada por sua enorme quantidade de personagens e subtramas.

Os Herdeiros da Terra já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da série.