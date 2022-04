Após Fique Comigo, nova série de mistério de Harlan Coben chega à Netflix

Um dos escritores de suspense mais famosos da atualidade, Harlan Coben fechou contrato com a Netflix para adaptar várias de suas histórias. Após sucessos como O Inocente, Não Fale Com Estranhos e Fique Comigo, o autor retorna à plataforma com o thriller Confie em Mim, que tem tudo para fazer o maior sucesso com os espectadores brasileiros do streaming.

Confie em Mim – também encontrada sob o título original Hold Tight (Segure Firme) – se baseia no livro homônimo, lançado por Harlan Coben em 2008.

Produzida na Polônia, a série de 6 episódios recebe elogios da crítica especializada. O site ReadySteadyCut, por exemplo, afirma que Confie em Mim é “mais um thriller sólido de Harlan Coben na Netflix”.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama misteriosa e o elenco de Confie em Mim; confira.

Tudo sobre Confie em Mim, a nova série de Harlan Coben na Netflix

“O desaparecimento de um jovem depois da morte de um de seus amigos altera a vida dos moradores de um bairro rico de Varsóvia, revelando seus segredos e mentiras”, afirma a sinopse oficial de Confie em Mim na Netflix.

Por sua temática adulta e por diversas cenas de violência, a série é recomendada para maiores de 16 anos.

Confie em Mim é ambientada em um dos bairros mais ricos de Varsóvia, uma comunidade fechada onde a elite leva uma vida tranquila e luxuosa.

A rotina dessa comunidade é perturbada pelo desaparecimento de Adam, um jovem de 18 anos que some sem deixar vestígios.

Rapidamente, o bairro é tomado pela paranoia – e pais preocupados passam a fazer de tudo para proteger os filhos.

O problema é que, à beira da maturidade, os jovens da comunidade também decidem fazer justiça com as próprias mãos.

Assim como o livro de Harlan Coben, Confie em Mim aborda importantes temas sociais, como o controle que pais exercem sobre os filhos, suicídio adolescente e o abuso de medicamentos controlados.

Garantia de mistérios e reviravoltas, a série faz um ótimo trabalho ao manter vivo um alto nível de tensão – que culmina em um desfecho realmente chocante.

Elenco e estreia de Confie em Mim na Netflix

O elenco de Confie em Mim é liderado por Magdalena Boczarska e Leszek Lichota como Anna e Michael Barczyk, os pais de Adam.

O garoto desaparecido, por sua vez, é interpretado pelo jovem Krzysztof Oleksyn.

Também integram o elenco de Confie em Mim os atores Agnieszka Grochowska (Laura), Grzegorz Damiecki (Pawel), Justyna Wasilewska (Wiera) e Wiktoria Gorodecka (Beata).

Vale lembrar que Confie em Mim é ambientada no mesmo universo de Silêncio na Floresta, outra produção de Harlan Coben.

Como alguns personagens de Silêncio na Floresta retornam em Confie em Mim, vale a pena assistir à série antes de conferir o novo lançamento.

Veja abaixo o trailer oficial de Confie em Mim. A nova série de Harlan Coben já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.