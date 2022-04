Arrow: Stephen Amell volta a interpretar Arqueiro Verde em vídeo; veja

Stephen Amell, ator de Arrow, voltou a interpretar o Arqueiro Verde para um dueto que está viralizando no TikTok.

No vídeo em questão, o ator usa um moletom com capuz verde, imitando o uniforme de seu icônico personagem, e usa um arco e flecha imaginário para fingir atirar em Katey Bridgers, uma TikToker que recentemente ganhou popularidade com seu grito ao bater em uma cama.

No áudio, Stephen Amell reinterpreta uma das famosas falar de Oliver Queen na série, “você falhou com essa cidade”.

O vídeo já tem mais de um milhão e meio de curtidas nas redes sociais.

Confira:

O astro de Arrow

Stephen Amell deu vida ao Arqueiro Verde, o Arrow, nas séries da DC exibidas pela CW. Sua última aparição foi no episódio final do programa homônimo, em janeiro de 2020.

Ao longo de sua permanência na televisão, de 2012 a 2020, Arrow teve oito temporadas exibidas pela CW, agora disponíveis na Netflix.

Sinopse: “Após um violento naufrágio, o playboy milionário Oliver Queen é dado como morto. Cinco anos depois, é resgatado de uma ilha do Pacífico e enviado de volta para Starling City, onde passa a agir como vigilante secreto”.