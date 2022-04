Astro da Marvel revela que foi desconfortável filmar Cavaleiro da Lua

O ator Oscar Isaac admitiu que, inicialmente, achou desconfortável trabalhar em Cavaleiro da Lua, da Marvel.

Em entrevista com o Digital Spy, Oscar Isaac comentou sobre o desafio de alternar entre diferentes personalidades alternativas.

“Há muita diversão nisso. Mas inicialmente, eu não estava totalmente confortável.”

Oscar Isaac é o Cavaleiro da Lua

Com o passar do tempo, Oscar Isaac se acostumou com o desafio em Cavaleiro da Lua.

“Felizmente, eles me deram espaço. À medida que as gravações continuavam, eu fiquei mais confortável e seguro sobre o que eu estava fazendo.”

“Me tornei mais flexível. Foi uma verdadeira jornada.”

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.

