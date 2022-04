Astro de Breaking Bad fala sobre aguardado retorno em Better Call Saul

Jesse Pinkman e Walter White aparecerão novamente em Better Call Saul e Aaron Paul comentou sobre voltar ao papel depois de anos.

O astro disse ao THR que se sente aliviado em finalmente poder falar sobre isso, agora que os retornos dele e de Bryan Cranston foram confirmados.

“Acho que os fãs de Breaking Bad e Better Call Saul podem estar esperando por isso. Eles estão vendo a família Breaking Bad aparecer lentamente dentro de Better Call Saul, então acho que seria estranho se Walt e Jesse não aparecessem”, disse o ator

“Então, estou animado que fizemos e como fizemos. Acho que as pessoas vão se emocionar com isso”, acrescentou Paul.

Mais sobre Better Call Saul

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, que acompanha a história de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é extremamente elogiada pela crítica e pelo público, apresentando uma recepção quase tão positiva quanto a de Breaking Bad.

Breaking Bad, que também teve Vince Gilligan como criador, é constantemente lembrada como uma das maiores séries de todos os tempos.

A história acompanhou a jornada de Walter White, um professor de química que entra para o arriscado negócio da metanfetamina enquanto luta contra um câncer terminal.

Walter White conta com a ajuda de Jesse Pinkman, um jovem com experiência no mundo das drogas.

No Brasil, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis pela Netflix.