Astro de Cavaleiro da Lua revela por que mudaram origem do herói

Nos quadrinhos, Steven Grant, uma das personas do Cavaleiro da Lua, é de Nova York. No entanto, na série do Disney+ ele é britânico. Oscar Isaac revelou o porquê de terem alterado a origem do herói.

Isaac, que vive o herói titular no seriado, disse durante a coletiva de imprensa do programa (via Insider) que eles decidiram tornar Steven Grant britânico porque havia “personagens demais em Nova York”.

Ele também disse ser fã do humor britânico, citando séries como The Office.

“Quero dizer, eu amo o humor inglês, como The Office e Stath Lets Flats”, disse o ator de Star Wars. “E há tanto desse humor que eu acho tão engraçado, e pensei que há uma oportunidade aqui para talvez fazer algo. E se o fizermos dele inglês?”.

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua lança os episódios semanalmente às quartas no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.