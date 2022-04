Astro de Game of Thrones revela ter amado morte brutal na série

Uma das mortes mais brutais em Game of Thrones é a de Oberyn Martell. Pedro Pascal, que interpretou o personagem, revelou ter gostado desse fim.

‎Apesar de seu personagem ter deixado ‎‎Game of Thrones‎‎ de uma das maneiras mais horríveis vistas na série, Pascal afirmou que gosta muito da cena da morte de Oberyn.

Isso é em grande parte graças à notoriedade que ganhou desde a transmissão do episódio. Quando perguntado sobre como ele se sente tendo uma das cenas de morte mais ‎‎memoráveis em Game of Thrones‎‎, Pascal confessou em uma entrevista à ‎‎Esquire‎‎ que isso o faz “‎‎se sentir como um chefe”.‎‎

‎”Isso me faz sentir como um chefe. Se eu estiver lá em cima, e se eu estiver entre as três cenas de morte mais memoráveis, quero dizer… tudo depois disso é um pouco fútil. É como, o que eu estou fazendo? Por que ainda estou tentando? Eu conquistei isso”.‎

Derivada de Game of Thrones está a caminho

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.