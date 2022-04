Astro de Lucifer retorna à Netflix de forma que ninguém esperava

Lucifer pode ter chegado ao fim, mas Tom Ellis não se despediu da Netflix ainda. O astro faz parte do elenco de Exploding Kittens, série animada baseada em um game para celular.

‎Conforme o ‎‎TVLine‎‎, a Netflix encomendou uma série e um aplicativo para smartphone baseado no jogo ‎‎de cartas Exploding Kittens‎‎, descrito como “um jogo de cartas para pessoas que gostam de gatinhos, explosões, raios laser e às vezes cabras”.‎

A série em animação será uma comédia para adultos, com envolvimento dos criadores de O Rei do Pedaço, Mike Judge e Greg Daniels.

Mais sobre Exploding Kittens

“O conflito eterno entre o Céu e o Inferno atinge proporções épicas quando tanto Deus, quanto o Diabo são enviados para a Terra – nos corpos de gatos domésticos volumosos”, diz a sinopse da série.

Tom Ellis, que viveu Lucifer na série da Netflix, dá voz ao Gato Deus, enquanto Sasheer Zamata será o Gato Diabo.

Abraham Lin (The Boys) e Ally Maki (Manto e Adaga) viverão dois irmãos, enquanto Lucy Liu dublará a mãe deles.

“É tudo verdade!”, escreveu Liu no Instagram. “@theoatmeal @shanekosakowski reinventam a animação adulta com a nova série da Netflix, Exploding Kittens! Meus hilários colegas de elenco me fazem rir até chorar”.

Ainda não há data de estreia para Exploding Kittens na Netflix.