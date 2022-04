Astro de Stranger Things compara 4ª temporada a Harry Potter

A quarta temporada de Stranger Things já foi comparada a Game of Thrones pela escala do projeto. Agora, um ator da série da Netflix fez um paralelo com Harry Potter.

Finn Wolfhard, o Mike, falou sobre a tão esperada 4ª temporada em uma entrevista em grupo (via ScreenRant).

Descrevendo o tom cada vez mais maduro da série, o ator comparou Stranger Things a Harry Potter.

“Eu acho que inerentemente se torna mais sombria a cada temporada. Também fica mais engraçada, fica mais assustadora, mais dramática. Isso vem com todos nós crescendo e envelhecendo. Não vamos todos estar de perucas, com 40 anos, e gritando sobre Demogorgons”, disse o astro de Stranger Things.

“Eu acho que este é um bom exemplo dos Duffers tratando nossos personagens de acordo com suas idades. E eu gosto de comparar a Harry Potter – esses filmes ficaram mais sombrios com o tempo e é mais ou menos onde estamos agora na história, na minha opinião”, continuou Wolfhard.

Trailer da 4ª temporada de Stranger Things

Depois de ter lançado uma contagem regressiva para o trailer da quarta temporada, a prévia dos novos episódios de Stranger Things finalmente chegou.

Lançado nas redes sociais da série e da Netflix, o trailer mostra os personagens centrais divididos, cada um em uma cidade.

Naturalmente, podemos esperar ainda mais criaturas sinistras e viagens ao Mundo Invertido, com o retorno dos jovens (que não são mais crianças), além de queridos personagens como Hopper, Joyce, Steve, Robin e mais.

Vale apontar que a quarta temporada é terá duas partes. Então teremos de esperar ainda mais pela conclusão desse ano.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.

Veja o trailer, abaixo.