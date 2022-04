Astro de The Boys posa com batmóvel de Robert Pattinson; veja

Butcher pode odiar super-heróis em The Boys, mas o intérprete do personagem, Karl Urban, é fã do Batman na vida real.

No evento SXSW, o batmóvel do filme com Robert Pattinson estava exposto e o ator aproveitou para tirar uma foto do lado do veículo.

No Instagram, o astro de The Boys publicou uma foto dele mesmo apoiado contra o capô do carro, com uma cara de bravo, combinando com o personagem da série do Amazon Prime Video.

“Incrível vê-lo de perto”, escreveu Urban. “A atenção aos detalhes foi surpreendente, muito Mad Max da melhor maneira possível. Parabéns a Matt Reeves e sua equipe de design de produção. Batman foi epicamente divertido!”.

Veja a publicação, abaixo.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas no Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022.