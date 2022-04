Astro de The Flash entra para 3ª temporada de The Witcher

A Netflix anunciou as novas adições ao elenco da terceira temporada de The Witcher. Dentre eles está Robbie Amell, de The Flash.

Amell interpretou Ronnie na série da DC e agora vai para a Netflix no papel de Gallatin, descrito pelo THR como “um lutador nato, que lidera um exército de guerrilheiros Scoia’tael lutando em nome de Nilfgaard. Sem medo de falar sua verdade, a lealdade de Gallatin ao seu povo acaba o levando a uma rota de colisão com Francesca pelo poder”.

Além dele, Meng’er Zhang interpretará Milva. “Uma humana adotada pelas dríades da Floresta Brokilon, Milva é uma caçadora feroz e talentosa. Habilidades exatas de tiro com arco, juntamente com uma aptidão fria como pedra para a sobrevivência, fazem dela uma adversária formidável no continente implacável – aqueles que a cruzam, o fazem por sua conta e risco”.

Hugh Skinner é o príncipe Radovid, um “playboy real e irmão mais novo do rei Vizimir, Radovid se vê de repente um homem dentro da Inteligência Redaniana. Com sua boa aparência e charme muitas vezes bêbado, Radovid surpreende com o quão incisivo ele pode ser em questões de política, mas é tudo brincadeira até que alguém se machuque”.

Christelle Elwin é Mistle, “um membro dos The Rats, uma gangue de adolescentes desajustados que roubam dos ricos e dão para si mesmos – e às vezes para os pobres. Ela é dura nas ruas, desconfiada de todos e quer vingança, até um encontro casual que mudará tudo”.

Veja o tuite da Netflix, abaixo.

Chegou a hora de conhecer o novo elenco da terceira temporada de #TheWitcher! pic.twitter.com/93Km4kLbBn — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 14, 2022

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.