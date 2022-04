Astro de The Witcher revela hilária cena improvisada

Joey Batey entregou uma interpretação perfeita de Jaskier nas duas temporadas de The Witcher na Netflix. Um momento hilário da série, inclusive, foi improvisado por ele.

No quinto episódio da primeira temporada, vemos Jaskier infectado por um Djinn e Geralt o leva para Yennefer para que possa curá-lo.

No entanto, a feiticeira quer capturar o Djinn para si mesma e ameaça Jaskier com uma faca, apalpando-o nas partes baixas.

Nesse momento, ele começa a cantar Dê um Trocado Para o Seu Bruxo e no momento que ela toca as partes íntimas dele, ao invés de dizer “vale abundante”, diz “vale do pênis”.

Batey e Anya Chalotra, que interpreta Yennefer, revelaram durante uma entrevista à BBC Radio 1 que esse momento foi 100% improvisado.

“Eu apostei 20 libras com você [Chalotra], para ver se essa cena entraria na série de fato”, lembrou Batey.

“Eu pensei: não faça isso, não faça isso… e você fez isso”, disse Chalotra.

No fim, a cena acabou entrando na série e se tornou um dos momentos mais cômicos da primeira temporada de The Witcher.

