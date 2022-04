Astros de Breaking Bad são confirmados em Better Call Saul; veja

Foi oficialmente anunciado que Bryan Cranston e Aaron Paul, astros de Breaking Bad, estarão de volta em Better Call Saul.

Os atores reprisam seus papéis como Walter White e Jesse Pinkman na sexta e última temporada da série derivada de Breaking Bad.

Foi até mesmo divulgada uma imagem dos atores de volta como seus personagens de Breaking Bad.

Confira abaixo a imagem.

Série com Bob Odenkirk

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, que acompanha a história de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é extremamente elogiada pela crítica e pelo público, apresentando uma recepção quase tão positiva quanto a de Breaking Bad.

Breaking Bad, que também teve Vince Gilligan como criador, é constantemente lembrada como uma das maiores séries de todos os tempos.

A história acompanhou a jornada de Walter White, um professor de química que entra para o arriscado negócio da metanfetamina enquanto luta contra um câncer terminal.

Walter White conta com a ajuda de Jesse Pinkman, um jovem com experiência no mundo das drogas.

No Brasil, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis pela Netflix.