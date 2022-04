Ator acha que pode receber ataques dos fãs por reviravolta em The Flash

Contém spoilers

O ator Robbie Amell voltou na oitava temporada de The Flash, mas com uma reviravolta: desta vez, ele não é o Nuclear, e sim o Morte Nuclear, um vilão.

Em entrevista com a Entertainment Weekly, Robbie Amell disse que a reviravolta pode deixar alguns fãs irritados.

“Vocês certamente não vão conseguir esse cara de volta. Vai ser ruim. Vai irritar um monte de pessoas. Eu acho que os tuítes de ódio vão aparecer.”

“Eu estou muito animado. Certamente estou.”

Robbie Amell de volta em The Flash

Robbie Amell era parte da primeira temporada de The Flash, e também teve uma participação na segunda temporada.

The Flash é estrelada por Grant Gustin, que interpreta o personagem Barry Allen. O Flash é um dos principais heróis dos quadrinhos da DC.

Acredita-se que The Flash pode terminar em breve, possivelmente em sua nona temporada. O canal CW estaria considerando concluir o seriado com uma temporada com menos episódios.

No Brasil, The Flash está disponível pela Netflix.