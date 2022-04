Ator compara série de The Last of Us com The Mandalorian

O ator Pedro Pascal comparou a sua experiência em The Last of Us com The Mandalorian, outra série que ele estrela.

Em entrevista com a GQ, Pedro Pascal disse que teve um sentimento semelhante porque, em ambas as séries, está rodeado de pessoas que realmente amam o que estão fazendo.

“O que eu posso dizer é que eles estão fazendo coisas muito inteligentes. The Last of Us está em boas mãos, porque eles amam essa história.”

“É uma série feita para os fãs que amam os jogos. Há também uma narrativa muito intensa para as pessoas que podem não conhecer tanto.”

Pedro Pascal como Joel

Em The Last of Us, o ator de The Mandalorian interpreta Joel, um amado personagem dos jogos. Ele é acompanhado por Bella Ramsey como Ellie.

Ainda não há uma data de lançamento para a série de The Last of Us, da HBO.

Já The Mandalorian está agora no catálogo do Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+.