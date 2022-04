Ator dá notícia promissora sobre 3ª temporada de The Mandalorian

Em entrevista com o Rich Eisen Show, Giancarlo Esposito deu uma notícia promissora sobre a terceira temporada de The Mandalorian.

O ator indicou que o lançamento dos novos episódios deve acontecer em algum momento do verão norte-americano de 2022.

Isso seria bem antes do esperado.

“Vocês terão a terceira temporada em breve. Tenho algumas coisas a fazer para dar alguns toques finais no que eu faço, mas acredito que o lançamento acontecerá em algum momento desse verão.”

“Não há nenhuma data definida ainda. Mas, será em breve.”

Sucesso do Disney+

Curiosamente, acreditava-se que o lançamento da terceira temporada de The Mandalorian aconteceria apenas no Natal de 2022.

Entre as produções originais, The Mandalorian é considerado o maior sucesso do Disney+.

A série é estrelada por Pedro Pascal, que também atuou em Narcos e Game of Thrones.

The Mandalorian está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+.