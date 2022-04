Ator de Breaking Bad diz ter sentido inveja de Better Call Saul

Aaron Paul interpretou Jesse Pinkman nas cinco temporadas de Breaking Bad. O astro disse ter sentido inveja da derivada Better Call Saul no começo.

‎Em uma recente entrevista ao ‎‎The Hollywood Reporter‎‎, Aaron Paul se abriu sobre o longo universo de ‎‎Breaking Bad ‎‎e sua série prelúdio‎‎.‎

‎”Não foi difícil de assistir, mas eu me lembro que muitos do elenco de Breaking Bad apareceram para a estreia da primeira temporada de Better Call Saul. E muitos da equipe estão em Better Call Saul. Então foi estranho ver todo mundo se reunindo e celebrar o novo show do Bob Odenkirk”.

“Era uma família, e estaria mentindo se dissesse que não senti um pouco de inveja. Todos nós nos divertimos muito em Albuquerque, filmando Breaking Bad. Mas é tão legal ver o que eles conseguiram com Better Call Saul, e eu me sinto tão abençoado por ser uma parte muito pequena disso”.

Mais sobre Better Call Saul

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, que acompanha a história de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é extremamente elogiada pela crítica e pelo público, apresentando uma recepção quase tão positiva quanto a de Breaking Bad.

Breaking Bad, que também teve Vince Gilligan como criador, é constantemente lembrada como uma das maiores séries de todos os tempos.

A história acompanhou a jornada de Walter White, um professor de química que entra para o arriscado negócio da metanfetamina enquanto luta contra um câncer terminal.

Walter White conta com a ajuda de Jesse Pinkman, um jovem com experiência no mundo das drogas.

No Brasil, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis pela Netflix.