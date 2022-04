Ator de Breaking Bad quer outro spin-off após Better Call Saul

Giancarlo Esposito vive um dos personagens mais marcantes de Breaking Bad e Better Call Saul: Gus Fring. O astro disse estar disposto a fazer outro spin-off, dessa vez sobre o personagem dele.

Em entrevista ao Insider, Esposito falou sobre sua vontade de fazer outra série derivada em torno da história de Gus Fring.

Ele comentou sobre como as origens do personagem são apenas vagamente aludidas em ambas as séries.

“Nos últimos dias no set de Better Call Saul, estou chorando e olhando por cima do ombro e ouço Vince dizer: ‘Nunca se sabe’. Eu sempre quis e senti que havia espaço para material para a ascensão de Gus. Acho que seria interessante saber de onde ele veio. Sinto que ele veio de uma família muito rica, teve a oportunidade de administrar não só a família, mas o governo de outro país. Ele tinha esse tipo de cérebro, esse carisma, essa estatura, e trocou isso porque queria ser seu próprio homem. Há algo fascinante para mim nisso”, disse Esposito.

“Eu consideraria e pensaria sobre esse cenário em particular, porque acho que é outro conto moral que nos permite ver a humanidade e como deixamos nossa humanidade de lado e ser demonstrativos e dizer quem somos e como perdemos tudo no processo, porque sabemos onde Gus termina. Não sabemos onde ele começou”, acrescentou.

Mais sobre Better Call Saul

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, que acompanha a história de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é extremamente elogiada pela crítica e pelo público, apresentando uma recepção quase tão positiva quanto a de Breaking Bad.

Breaking Bad, que também teve Vince Gilligan como criador, é constantemente lembrada como uma das maiores séries de todos os tempos.

A história acompanhou a jornada de Walter White, um professor de química que entra para o arriscado negócio da metanfetamina enquanto luta contra um câncer terminal.

Walter White conta com a ajuda de Jesse Pinkman, um jovem com experiência no mundo das drogas.

No Brasil, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis pela Netflix.