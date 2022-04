Ator de Bridgerton conquistou até a equipe da série: “Ninguém escapa da magia”

Lizzy Talbot trabalhou como coordenadora de intimidade na segunda temporada de Bridgerton e disse que Jonathan Bailey, que vive Anthony Bridgerton na série, conquistou toda a produção.

Talbot disse que ele tirava a camisa de forma muito fluida e natural, o que deixou a equipe surpresa.

“Jonny teve que tirar a camisa e jogá-la, e ele fez isso em uma tomada em um movimento muito suave”, disse Talbot. “A equipe inteira entrou em erupção!”.

Os movimentos de Bailey foram tão suaves que o diretor de fotografia começou a tocar uma música especial em sua homenagem.

“O diretor de fotografia tocou ‘I’m Too Sexy For My Shirt’ naquele exato momento, o que foi muito apreciado por todos”, acrescentou.

Talbot lembrou também da cena – que foi uma homenagem a Colin Firth em Orgulho e Preconceito – em que a camisa branca de Anthony fica completamente transparente depois que ele cai na água.

“Sempre que Jonny está com uma camisa molhada, vai criar uma agitação absoluta”, disse Talbot com uma risada. “E sempre que ele está colocando e tirando as camisas, ele é tão suave, e eu acho que isso vem de uma incrível habilidade natural de conquistar toda a população assistindo com seus movimentos de camisa. Acho que ninguém escapa da magia”.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.