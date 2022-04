Ator de Cobra Kai insultou diretor em teste para Karatê Kid

Martin Kove, de Cobra Kai, é conhecido pelo papel de John Kreese desde os tempos de Karatê Kid – A Hora da Verdade.

Acontece que a história de como ele conseguiu o papel é um pouco inusitada.

Em seu podcast (via Cheat Sheet), Martin Kove explicou que, para conseguir o papel de John Kreese em Karatê Kid – A Hora da Verdade, resolveu insultar o diretor John G. Avildsen.

O ator estava irritado com a equipe, e usou esse momento de explosão para mostrar que era a pessoa certa para o personagem.

Como Martin Kove conseguiu o papel de John Kreese

“Eles me deram o roteiro e disseram: ‘Você tem uma semana inteira.’ Era uma segunda-feira. Caro Jones era a responsável pelo elenco. Ela disse: ‘Nós ligaremos para você. Você provavelmente conhecerá o diretor na sexta-feira.’ Eu disse: ‘Oh, ótimo.'”

“Então, eu tinha uma semana com o roteiro. Na manhã seguinte, recebo um telefonema e ela diz: ‘John Avildsen quer vê-lo ao meio-dia.’ Literalmente, terça-feira. Então eu estava lívido, apenas lívido. Eu não tinha feito nenhum trabalho no roteiro.”

“A cena com a qual eu fiz o teste era aquela em que eu ando nos corredores do dojo, dizendo: ‘Compaixão é para os fracos, aqui e nas ruas, quando alguém te confronta…'”

“O personagem está basicamente berrando e muito zangado. Era apenas sua maneira de garantir que eles entendessem a informação, os alunos. A minha esposa disse: ‘Use todo esse veneno, vá lá e diga a eles o que você pensa deles.'”

“A fim de ficar tão animado quanto eu estava no apartamento, eu o insultei. Então eu disse: ‘Você é um verdadeiro idiota, John Avildsen. Esperamos anos para conhecer diretores do seu calibre, e aqui você me dá um dia de preparação? E você é uma idiota também, Caro Jones. Confiei em você para me dar uma semana inteira preparando essa cena. Vocês são os piores. Compaixão é para os fracos…’”

“Fui direto ao assunto depois de repreender essas pessoas. Eles adoraram, e ele apenas me deixou continuar.”

No Brasil, Cobra Kai está agora disponível na Netflix.