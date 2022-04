Ator de Darth Vader revela gigantesca preparação para série de Obi-Wan Kenobi

A série de Obi-Wan Kenobi estreia ainda em 2022 no Disney+ e contará com o retorno de Hayden Christensen como Anakin Skywalker/ Darth Vader. O ator revelou a grande preparação pela qual passou para o papel.

O astro disse ter assistido novamente os filmes, mas foi além disso: ele também assistiu as séries animadas, incluindo The Clone Wars, que conta com sete temporadsa.

‎”Voltei e reassisti todos os filmes”, disse Christensen à ‎‎Entertainment Weekly‎‎. “E eu também vi os seriados animados, ‎‎The Clone Wars ‎‎e ‎‎Rebels‎‎”‎.

‎Ele continuou: “Foi interessante… Eles fizeram muito com esses personagens nesses shows. E eles exploraram ainda mais a relação entre eles. Havia coisas interessantes lá para aprender. Foi muito divertido voltar e mergulhar novamente neste mundo que continua crescendo e se tornando cada vez mais vasto”.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.