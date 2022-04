Ator de Freddy Krueger pediu papel em Stranger Things

Eis uma grande novidade em Stranger Things: Robert Englund, que interpretou Freddy Krueger em várias produções.

O ator chega para interpretar um novo personagem da quarta temporada, que se chama Victor Creel.

Por enquanto, pouco sabemos sobre esse personagem, exceto que é um assassino que, em um momento da vida, arrancou os seus próprios olhos.

Falando com o IGN, os criadores de Stranger Things, Matt e Ross Duffer, disseram que o próprio Robert Englund se apresentou para eles, querendo se juntar ao elenco.

Os criadores de Stranger Things gostaram da ideia, especialmente porque a quarta temporada é bastante inspirada em A Hora do Pesadelo.

Portanto, eles desenvolveram um personagem criado especificamente para o ator de Freddy Krueger.

Famoso ator do terror

Robert Englund construiu um importante legado no mundo do terror por conta de sua atuação na franquia A Hora do Pesadelo.

Embora nem todos os capítulos tenham sido elogiados, Robert Englund sempre se destacou por sua performance como Freddy Krueger.

Ele também interpretou o personagem em Freddy x Jason, um crossover de A Hora do Pesadelo com Sexta-feira 13.

Stranger Things está disponível na Netflix.