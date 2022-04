Ator de Obi-Wan Kenobi promete muitas participações especiais e referências a Star Wars

Obi-Wan Kenobi é a próxima série de Star Wars a chegar ao Disney+ e parece que veremos muitas referências e participações especiais no seriado.

O ator de Homeland e Hitman, Rupert Friend, interpreta o Grão Inquisidor na série, personagem que já deu as caras em Star Wars Rebels.

O ator falou recentemente com o Hey U Guys sobre o seriado e prometeu que muitas outras participações ainda estão por vir na nova série do Disney+.

“Se é possível estar mais animado do que as pessoas já estão, eu estaria”, disse Friend. “Acho que é uma das adições mais emocionantes ao cânone de Star Wars. Acho que Ewan McGregor está fazendo coisas com esse papel que é um sonho para os fãs dos filmes originais. Sabe, obviamente não podemos ter Alec Guinness de volta, mas acho que Ewan nasceu para fazer esse papel. E há maravilhosas participações de pessoas que eu obviamente não posso te dizer, e muitas referências”.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.