Atriz compara cenas de sexo de Bridgerton com as de outra série da Netflix

Simone Ashley, a intérprete de Kate Sharma em Bridgerton, já é vista como uma das atrizes mais queridas da produção de Shonda Rhimes. A britânica também está em Sex Education, outra popular série da Netflix. Em uma entrevista recente, Ashley discutiu as semelhanças e as diferenças entre as cenas de sexo das duas séries – que adotam perspectivas bastante divergentes.

Em Bridgerton, Simone Ashley dá vida a Kate Sharma, a co-protagonista da 2ª temporada. A personagem vive um grande romance com Anthony Bridgerton, o primogênito da família.

Já em Sex Education, a atriz interpreta Olivia Hanan. Simone Ashley já confirmou que não retornará na vindoura 4ª temporada da produção.

O site CheatSheet explicou tudo que a Kate Sharma de Bridgerton falou sobre a diferença entre as cenas de sexo de Sex Education e da produção de Shonda Rhimes; confira abaixo.

Cenas de sexo de Bridgerton e Sex Education são muito diferentes

Tanto Bridgerton quanto Sex Education contam com cenas íntimas protagonizadas por Simone Ashley. Mas a abordagem adotada nas duas séries é completamente diferente.

Em Sex Education, Simone Ashley interpreta uma adolescente. Por isso, as cenas de sexo têm o objetivo de oferecer um maior grau de realismo (e comédia) às primeiras descobertas sexuais dos jovens.

“Em Bridgerton, as cenas de sexo são quentes e sensuais. Já em Sex Education, esse não é o nosso objetivo. Queríamos mostrar os personagens fazendo sexo e enfrentando os vários problemas que costumam acontecer na vida real. Bridgerton é bem mais romântica”, explicou Simone Ashley em um papo com a revista Glamour.

Para gravar a sequência erótica mais importante da 2ª temporada de Bridgerton, Ashley contou com o auxílio da coreógrafa íntima Lizzy Talbot.

“Aprendi muito com ela!”, brincou a intérprete de Kate Sharma na entrevista.

Fãs de Bridgerton já perceberam que a 2ª temporada da série tem uma quantidade bem menor de cenas de sexo. Uma das sequências mais picantes acontece no 7º episódio, durante a primeira noite de amor entre Anthony e Kate.

“O Johnny (Jonathan Bailey, o intérprete de Anthony) e a Simone ofereceram ótimas sugestões para a cena”, comentou Lizzy Talbot em um papo com o site Insider.

Vale lembrar que Sex Education, assim como Bridgerton, já foi renovada para mais uma temporada na Netflix.

Infelizmente, os novos episódios não terão a presença de Simone Ashley como Olivia Hanan.

Após sua escalação em Bridgerton, a atriz foi forçada a deixar o elenco da série teen da Netflix.

Enquanto as novas temporadas de Bridgerton e Sex Education não estreiam na Netflix, você pode conferir todos os episódios das séries na plataforma.