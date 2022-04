Atriz de 24 Horas revela que leão a atacou durante filmagens da série

Elisha Cuthbert, estrela da série 24 Horas, revelou recentemente detalhes sobre um ataque de leão que ela sofreu enquanto gravava o programa.

Cuthbert protagonizou as três primeiras temporadas de 24 horas e depois retornou como personagem recorrente nas temporadas 5, 7 e 8 do mesmo programa.

Em uma entrevista recente ao The Daily Beast, a atriz compartilhou detalhes sobre o momento em que foi atacada por um leão da montanha nos bastidores da série.

Ela falou sobre isso após ter sido perguntada sobre a coisa mais louca que ela já fez, ao que explicou que foi atacada de verdade por um leão da montanha real durante as gravações de uma cena da 2ª temporada de 24 Horas.

Por trás do ataque

Elisha Cuthbert relatou como foi o ataque:

“Acho que em 24 Horas eu fiquei presa no porta-malas de um carro e fui baleada. Fui atacado por um leão da montanha naquela série – tipo, de verdade – então acho que pode estar no topo. Tinha um leão da montanha que estava na cena e eu estava correndo nos arredores de Los Angeles nas montanhas, e o verdadeiro leão da montanha que estava no set acabou pulando em mim e me atacando, e acabei sendo mordida na mão e indo para o hospital. Então, fui atacado por um leão da montanha. Isso foi provavelmente a coisa mais louca [que já fiz].”

Na cena em questão, sua personagem Kim é perseguida por um leão da montanha e tenta escapar, mas acaba sendo pega por uma armadilha para animais, mas o ataque de verdade aconteceu quando as câmeras estavam desligadas.

Neste cenário, ter levado apenas uma mordida na mão foi uma grande sorte da atriz.