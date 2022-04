Atriz de Big Bang Theory apareceu em Young Sheldon com personagem diferente

As séries The Big Bang Theory e Young Sheldon acontecem em um mesmo universo, mas você sabia que uma atriz interpretou duas personagens em ambas?

Sim, é o caso de Vernee Watson, que apareceu em cinco episódios de The Big Bang Theory.

Em The Big Bang Theory, a estrela teve o papel de Althea Davis, uma enfermeira que ajuda os personagens principais.

Papel diferente em Young Sheldon

Vernee Watson retornou para Young Sheldon, mas como uma personagem diferente.

Na série derivada, ela apareceu como Robinson, que curiosamente também é uma enfermeira.

Portanto, Vernee Watson teve dois papéis diferentes no universo de The Big Bang Theory e Young Sheldon, mas com uma mesma conexão.

A atriz, vale destacar, é bastante experiente na TV.

Ela também esteve em séries como Um Maluco no Pedaço, Two and a Half Men e Plantão Médico.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis pela HBO Max.