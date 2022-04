Atriz de Bridgerton abre o jogo sobre final da 2ª temporada: “Fiquei doente”

Alerta de spoilers

Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington em Bridgerton, revelou ter realmente chorado quando gravou a cena da briga com Claudia Jessia, que vive Eloise no seriado da Netflix.

Em entrevista ao E!, Coughlan lembrou-se de estar “super nervosa”, o que resultou em lágrimas reais durante a cena que as duas amigas brigam.

“Os rompimentos de amizade são tão horríveis”, disse ela. “Filmar aquela cena foi realmente angustiante e realmente fiquei doente com isso”.

Ela acrescentou: “Foi simplesmente horrível”.

Coughlan também disse que ela e Jessie previram que haveria uma briga como essa no início da produção.

“Tínhamos um pressentimento de que isso aconteceria desde os primeiros episódios”, disse ela. “Porque havia uma fala, onde Penelope diz a Eloise, ‘Você não pode mentir para mim!’. E eu disse, ‘Por que ela está dizendo isso?’ E eu meio que questionei e [os roteiristas] disseram ‘Não, por favor, diga. É importante por causa de mais tarde’. E nós duas pensamos, ‘Oh, não. Oh, não. Isso é ruim'”.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.