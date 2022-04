Atriz de Game of Thrones revela estar ressentida com papel na série

Por muitos anos, Game of Thrones foi considerada a “melhor série da TV”. Porém, suas temporadas finais sofreram com uma flagrante queda de qualidade – que culminou em um dos desfechos mais criticados de todos os tempos. Mesmo representando uma oportunidade de ouro para o elenco, a série fez uma atriz ressentir seu papel.

Com 8 temporadas, Game of Thrones chegou ao fim em 2019. Após o desfecho, a HBO encomendou a produção de alguns derivados.

Mas com o desinteresse do público após o terrível final da 8ª temporada, a emissora só deu sinal verde para um dos projetos: House of the Dragon, que tem previsão de estreia para agosto de 2022.

O site Express.UK revelou a identidade da atriz de Game of Thrones que ficou ressentida com seu papel na série; veja abaixo.

Por que Maisie Williams ficou ressentida com Game of Thrones?

Nas 8 temporadas de Game of Thrones, a atriz britânica Maisie Williams deu vida à intrépida Arya Stark, uma das personagens mais populares da série.

Em 2011, a atriz foi escalada no papel da filha guerreira da Casa Stark – papel que representou sua primeira performance na TV. Na época, Maisie Williams tinha apenas 13 anos.

Porém, a importância de Arya na trama de Game of Thrones se provou exaustiva para a atriz adolescente.

“Quando comecei a me tornar uma mulher, acabei criando uma espécie de ressentimento pela Arya. Afinal, eu não podia expressar as minhas transformações”, comentou a atriz em um papo com o Express.

Segundo Maisie Williams, foi muito difícil conciliar seu desenvolvimento corporal com a estética de Arya Stark.

“A partir daí, comecei a ressentir meu próprio corpo, já que ele não se alinhava à parte de mim que era celebrada pelo público”, explicou a estrela de Game of Thrones.

Maisie Williams também afirma não sentir falta dos 8 anos que passou como Arya Stark.

“Não acho que seja saudável sentir falta, já que adorei a experiência. Olho para trás com muita alegria e orgulho”, afirmou a atriz.

Ou seja: embora tenha ressentido sua personagem, Maisie Williams não encara sua trajetória em Game of Thrones com tristeza ou arrependimento.

“Por que eu ficaria triste ao lembrar de uma das coisas mais incríveis que já aconteceu comigo? Não quero associar nada disso a sentimentos de tristeza”, concluiu Maisie.

Desde o desfecho de Game of Thrones, Maisie Williams atuou nos filmes Novos Mutantes e Os Intrusos e na série Gen:Lock.

Todas as temporadas de Game of Thrones estão disponíveis no HBO Max. A série derivada House of the Dragon estreia em 21 de agosto.