Atriz de Stranger Things conta como foi trabalhar com Freddy Krueger na série

Robert Englund participa da quarta temporada de Stranger Things. Mais conhecido por viver Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo, ele interpreta Victor Creel na série da Netflix.

Natalia Dyer, que interpreta Nancy no seriado, contou sobre como foi trabalhar junto do ator nesses novos episódios.

‎”Tive muita sorte de poder trabalhar com ele. Eu não sei o quanto sobre esse assunto em particular eu posso falar, mas eu posso dizer que ele foi incrível. Ele trouxe um verdadeiro entusiasmo ao seu papel – honestamente, foi apenas uma honra vê-lo trabalhar. Ele é realmente adorável”, disse Dyer (via ScreenRant).

“Obviamente foi tão legal, e o papel que ele desempenha é muito interessante. Não posso dizer muito sobre isso, mas ele foi ótimo. Tão adorável, gentil e doce, e ele realmente fez uma grande performance. Estou muito animado para vê-lo na tela.”, continuou a atriz de Stranger Things.

Trailer da 4ª temporada de Stranger Things

Depois de ter lançado uma contagem regressiva para o trailer da quarta temporada, a prévia dos novos episódios de Stranger Things finalmente chegou.

Lançado nas redes sociais da série e da Netflix, o trailer mostra os personagens centrais divididos, cada um em uma cidade.

Naturalmente, podemos esperar ainda mais criaturas sinistras e viagens ao Mundo Invertido, com o retorno dos jovens (que não são mais crianças), além de queridos personagens como Hopper, Joyce, Steve, Robin e mais.

Vale apontar que a quarta temporada é terá duas partes. Então teremos de esperar ainda mais pela conclusão desse ano.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.

Veja o trailer, abaixo.