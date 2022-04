Atriz de The Walking Dead chorou por 45 minutos após grande momento da série

Alerta de spoilers

O tempo de Leah em “The Walking Dead” chegou ao fim no final da metade da temporada de domingo, quando seu ex-amante, Daryl, atirou na nuca dela, salvando Maggie, perto do final do episódio.

É um momento que Lynn Collins está preparada para acontecer desde que se juntou ao drama apocalíptico em 2020.

“Eu sabia desde o início”, disse Collins ao Insider. “Eu sabia antes mesmo de estar na 10ª temporada que esse seria o caso”.

“A showrunner Angela Kang delineou o arco da melhor maneira possível com o máximo de detalhes possível, sabendo que haveria alguns elementos que mudariam”, disse Collins sobre saber que Leah não teria um final feliz em o apocalipse zumbi.

“Tem sido muito difícil ter que fazer entrevistas e não poder dizer nada. Tem sido difícil”, acrescentou Collins. “Depois que vi o episódio, tive uma reação emocional extrema. Eu chorei por 45 minutos”.

Teaser de episódios finais de The Walking Dead traz conexão com Rick Grimes

O fim de The Walking Dead se aproxima. Com a exibição do fim da parte 2 da temporada final, a terceira parte ganhou um teaser que traz conexão com Rick Grimes.

A prévia indica a iminente guerra contra a Commonwealth, ou ao menos contra os líderes da comunidade e traz uma arma bastante familiar.

Vemos Daryl usando o revólver de Rick Grimes. A arma foi encontrada após o personagem ter explodido a ponte na nona temporada.

Depois disso, ela foi passada para Judith, que a empunhou desde então. É incerto por que exatamente Daryl está com o revólver.

Walking dead season 11 will return this fall.



Here is the teaser for Episode 17 pic.twitter.com/6lOF0Ls7QE — CBM updates (@CBMupd1) April 11, 2022