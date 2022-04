Atriz de The Walking Dead revela aviso sobre fãs que recebeu de Norman Reedus

Lynn Collins interpretou Leah em The Walking Dead, que foi interesse amoroso de Daryl nas temporadas finais do seriado. Norman Reedus deu um conselho para ela acerca dos fãs.

Reedus, que vive Daryl, disse para ela não se envolver com os fãs nas redes sociais.

‎”Aprendi no início que não poderia me envolver com nada que fosse menos do que positivo”, disse Collins ao Insider.

‎”Norman tinha dito isso, também. Ele me disse apenas parar ter cuidado com o que você assiste, o que você olha, porque eles são realmente apaixonados. Então, proteja-se. Apenas tenha cuidado”, acrescentou Collins.‎

Teaser de episódios finais de The Walking Dead traz conexão com Rick Grimes

O fim de The Walking Dead se aproxima. Com a exibição do fim da parte 2 da temporada final, a terceira parte ganhou um teaser que traz conexão com Rick Grimes.

A prévia indica a iminente guerra contra a Commonwealth, ou ao menos contra os líderes da comunidade e traz uma arma bastante familiar.

Vemos Daryl usando o revólver de Rick Grimes. A arma foi encontrada após o personagem ter explodido a ponte na nona temporada.

Depois disso, ela foi passada para Judith, que a empunhou desde então. É incerto por que exatamente Daryl está com o revólver.

Clique aqui e assine Star+ para ver a última temporada de The Walking Dead. Veja o teaser, abaixo.

Walking dead season 11 will return this fall.



Here is the teaser for Episode 17 pic.twitter.com/6lOF0Ls7QE — CBM updates (@CBMupd1) April 11, 2022