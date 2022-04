Baseada em eventos reais? A história por trás de Os Herdeiros da Terra

Os Herdeiros da Terra é o novo drama histórico da Netflix. Mas a série é baseada em fatos? Veremos isso agora.

A série gira em torno de Hugo Llor, um jovem solitário que sonha em se tornar um construtor naval. Embora a vida não tenha sido muito gentil com ele, um homem respeitado chamado Arnau Estanyol o coloca sob sua asa. Agora, Hugo deve manter sua palavra para a família Estanyol.

Ambientada na Barcelona do século XIV, a série retrata eventos aparentemente reais. Muitas histórias de grandes indivíduos seguem a mesma trajetória.

Baseada em fatos?

Os Herdeiros da Terra, no entanto, não é baseado em uma história real. A narrativa da série adapta o livro de mesmo nome de Ildefonso Falcones. Servindo como sequência de Catedral do Mar, que também é adaptado do romance homônimo do mesmo autor.

No entanto, o elemento histórico adiciona um toque de realidade, e Falcones fez para fornecer um contexto autêntico.

Fontes revelaram que ele se referiu a 150-200 livros sobre os tempos medievais para fazer justiça à narrativa.

Em entrevista à EFE , Falcones explicou:

“Tenho que estudar muito para trazer aos leitores os costumes da época, mostrar como era a vida na época, detalhes que os colocam bem no meio da história”.

Em outra entrevista, o autor enfatizou por que Hugo é um personagem tão relacionável. Apesar de perder tudo quando muito jovem, Hugo não abre mão de sua vontade de sobreviver e até de prosperar.

Herdeiros da Terra está disponível na Netflix.