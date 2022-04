Better Call Saul: 6ª temporada é sangrenta e dolorosa

Bob Odenkirk, ator de de Better Call Saul, comentou que a sexta temporada da série Saul será “sangrenta” e “dolorosa”.

Odenkirk fez sua estreia como o advogado Saul Goodman na segunda temporada de Breaking Bad e conquistou o público com sua natureza cômica, a ponto de ganhar sua própria série derivada.

Após um hiato de dois anos, Better Call Saul está prestes a estrear sua tão aguardada sexta temporada no dia 18 de abril e, em entrevista à EW, Odenkirk compartilhou algumas provocações:

“Assistimos Jimmy McGill ser derrotado por cinco anos, e ele ganha e perde algum senso de sua bússola ética. Ele não tem muito disso, mas às vezes ele tem, e às vezes ele volta. Mas para tirar aquela última bússola ética de seu cérebro, é uma cirurgia profunda que vai ser sangrenta e… dolorosa”, descreve.

Confira o trailer para os novos episódios logo abaixo:

Mais sobre Better Call Saul

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, que acompanha a história de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é extremamente elogiada pela crítica e pelo público, apresentando uma recepção quase tão positiva quanto a de Breaking Bad.

Breaking Bad, que também teve Vince Gilligan como criador, é constantemente lembrada como uma das maiores séries de todos os tempos.

A história acompanhou a jornada de Walter White, um professor de química que entra para o arriscado negócio da metanfetamina enquanto luta contra um câncer terminal.

Walter White conta com a ajuda de Jesse Pinkman, um jovem com experiência no mundo das drogas.

No Brasil, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis pela Netflix.