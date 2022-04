Better Call Saul: Estreia da 6ª temporada tem ligação direta com El Camino

A sexta temporada de Better Call Saul finalmente estreou e há um punhado de referências a Breaking Bad, mas há, também, uma ligação com El Camino.

El Camino é o filme que dá continuidade aos eventos de Breaking Bad e gira em torno de Jesse Pinkman, mostrando o que aconteceu a ele após a queda de Heisenberg.

No episódio inaugural da sexta temporada de Better Call Saul vemos Saul encontrando Kim em uma lanchonete.

Essa é a mesma que vemos em El Camino (vide o nome do local). Considerando que as duas séries e o filme se passam em Albuquerque, não soa forçada essa aparição do local.

Mais sobre Better Call Saul

Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, que acompanha a história de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk.

A produção é extremamente elogiada pela crítica e pelo público, apresentando uma recepção quase tão positiva quanto a de Breaking Bad.

Breaking Bad, que também teve Vince Gilligan como criador, é constantemente lembrada como uma das maiores séries de todos os tempos.

A história acompanhou a jornada de Walter White, um professor de química que entra para o arriscado negócio da metanfetamina enquanto luta contra um câncer terminal.

Walter White conta com a ajuda de Jesse Pinkman, um jovem com experiência no mundo das drogas.

No Brasil, Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis pela Netflix.