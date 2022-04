Better Call Saul pode superar Breaking Bad, diz criador das séries

Criada como um derivado de Breaking Bad, Better Call Saul tem tudo para superar a série original. Pelo menos, é isso que afirma Vince Gilligan, o criador das duas produções. Better Call Saul lança atualmente sua 6ª (e última) temporada. No Brasil, os episódios são exibidos semanalmente pela Netflix.

“Antes de se transformar no infame Saul Goodman, o advogado de Breaking Bad era mais inocente, mas não era santo”, afirma a sinopse oficial de Better Call Saul.

Além de trazer Bob Odenkirk como o advogado mais malandro de Breaking Bad, o elenco de Better Call Saul conta também com Rhea Seehorn e Jonathan Banks – junto com a participação especial de vários personagens da série original.

O site CheatSheet explicou como Better Call Saul pode superar Breaking Bad; veja abaixo e tire suas próprias conclusões.

Better Call Saul tem o potencial para superar Breaking Bad?

Em uma entrevista realizada no evento de estreia da 6ª temporada de Better Call Saul, o showrunner Vince Gilligan revelou que o derivado pode ser melhor que Breaking Bad.

Durante um papo com a revista Variety, o criador de Better Call Saul enfatizou a qualidade da última temporada – e revelou que gosta mais do derivado do que da série original.

“Podem escrever: essa é a melhor temporada até agora. Ela excedeu minhas expectativas. Eu realmente não pensava que a série se tornaria tão boa. Parece um exagero, mas é verdade. Acho que ela supera até mesmo Breaking Bad”, comentou Gilligan.

O showrunner garante não gostar de comparar as duas séries, mas indica que a 6ª temporada de Better Call Saul tem tudo para agradar todos os fãs.

Sendo assim, quando fãs poderão conferir a temporada final de Better Call Saul na Netflix?

A plataforma segue o modelo internacional de lançamentos, e por isso, os episódios são exibidos semanalmente.

Fãs já podem conferir os 2 primeiros capítulos da temporada final de Better Call Saul na Netflix. Os episódios foram exibidos nos Estados Unidos em 18 de abril de 2022, e chegaram ao catálogo brasileiro da plataforma no dia seguinte.

A temporada final de Better Call Saul é constituída de 13 episódios.

Os 7 primeiros serão exibidos entre 18 de abril e 23 de maio de 2022. A partir daí, a série contará com um hiato de dois meses.

A reta final da 6ª temporada, por sua vez, começa a ser exibida em 11 de julho. O último episódio tem previsão de estreia para 15 de agosto.

“Assistimos Jimmy McGill ser derrotado por cinco anos, e ele ganha e perde algum senso de sua bússola ética. Ele não tem muito disso, mas às vezes ele tem, e às vezes ele volta. Mas para tirar aquela última bússola ética de seu cérebro, é uma cirurgia profunda que vai ser sangrenta e… dolorosa”, afirmou Bob Odenkirk sobre os novos episódios.

Os primeiros episódios da temporada final de Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.